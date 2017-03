 Börse New York: Wall Street findet keine Richtung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Händler in New York Es tut sich nicht viel auf dem Parkett. (Foto: Reuters)

New YorkDie US-Aktienmärkte sind am Mittwoch kaum vom Fleck gekommen. Wiederaufgeflammte Spekulationen auf ein amerikanisches Wirtschaftswunder und rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed verhinderten größere Verluste an den Börsen. Offenbar hätten Anleger dem US-Präsidenten Donald Trump seine Pleite mit der Gesundheitsreform verziehen, schrieben die Analysten der Essener National-Bank. „Sie hoffen nun auf eine Umsetzung der anderen Vorhaben: Steuerreform und Infrastrukturausgaben.“ Parallel dazu plädierte der führende US-Notenbanker Charles Evans für bis zu zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr. Das offizielle Austrittsgesuch Großbritanniens aus der EU ließ Anleger dagegen weitgehend kalt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 20.651 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2359 Zähler auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,2 Prozent auf 5888 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten stiegen RH um 13 Prozent. Der Luxusmöbel-Händler hat dank Kosteneinsparungen im abgelaufenen Quartal mehr Geld verdient als erwartet. Außerdem stellte die Firma für 2017 ein Gewinnplus von bis zu 55 Prozent in Aussicht. Analysten stuften die Aktien daraufhin hoch und hoben ihre Kursziele an.

Um 22 Prozent nach oben ging es mit Papieren von Vertex. Ein Medikament des Pharmaunternehmens hat in einer Studie Erfolge gezeigt.

Die Amazon-Aktie stieg um 1,5 Prozent auf 869,11 Dollar. Im Verlauf markierte sie ein neues Allzeithoch von 870,88 Dollar. Ein Broker hatte zuvor empfohlen, die Anteilsscheine des Onlinehändlers „überzugewichten“.

Vom offiziellen Brexit-Antrag Großbritanniens ließen sich die europäischen Anleger ihre Kauflaune nicht verderben. Der Dax stieg zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.233 Punkten und schloss 0,4 Prozent im Plus bei 12.203 Zählern. Der EuroStoxx50 gewann 0,3 Prozent auf 3475 Punkte.