Börse New York : Wall-Street-Indizes treten auf der Stelle

Datum: 02.02.2017 15:54 Uhr

Update: 02.02.2017, 21:39 Uhr

Konfuse Politik, zurückhaltender Handel: An den US-Börsen kommt nicht gut an, was US-Präsident Trump von sich gibt. Zu den größten Verlierern zählen am Donnerstag die Aktien der Modefirma Ralph Lauren.