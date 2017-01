 Börse New York: Wall Street kommt kaum vom Fleck

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Händler in New York

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Die Anleger hielten sich vor der Amtseinführung des künftigen Präsidenten Donald Trump am Freitag zurück, sagten Analysten. Auch vor der Rede von Notenbankchefin Janet Yellen am Abend wagten sie sich nicht weit aus der Deckung. Von ihr erhoffen sie sich Hinweise, ob die von Trump angekündigten Konjunkturimpulse aggressivere Zinserhöhungen nötig machen. Ermutigende Signale kamen erneut von US-Großbanken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bis zum frühen Nachmittag 0,2 Prozent auf 19.784 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2267 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte unverändert auf 5539 Punkten. „Es herrscht eine große Verunsicherung am Markt, was die Umsetzung von Trumps politischen Plänen betrifft“, sagte Analyst Quincy Krosby vom Broker Prudential Financial. „Aber der Markt scheint dem künftigen Präsidenten auch einen Vertrauensvorschuss einzuräumen.“

Mit Schulterzucken quittierten Investoren die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs. Die Aktien der US-Investmentbank lagen 0,7 Prozent im Minus, obwohl das Institut dank eines florierenden Anleihehandels den Gewinn überraschend stark auf 2,15 Milliarden Dollar fast vervierfachte. Konkurrent Morgan Stanley hatte im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren noch besser abgeschnitten. Citigroup legte eine Steigerung des Quartalsergebnisses im Rahmen der Markterwartungen vor. Ihre Aktien notierten 1,4 Prozent tiefer.

Die Papiere von Target gaben fast sechs Prozent nach. Der Einzelhändler senkte nach einem Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft seine Gewinnprognose.

Auch die Deutsche Bank stand erneut im Rampenlicht. Das Institut muss wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt 7,2 Milliarden Dollar zahlen – mehr als andere Banken, denen ähnliche Verstöße vorgeworfen wurden. Die Eckpunkte des Vergleichs und die Höhe der Belastungen waren allerdings schon bekannt. Die auch in den USA notierte Aktie legte 0,4 Prozent zu.

Wegen der unklaren Aussichten für die Weltwirtschaft trauten sich nur wenige Anleger an die europäischen Aktienmärkte heran. „Es ist wie die Ruhe vor gleich mehreren Stürmen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. In Frankfurt legte der Dax 0,5 Prozent auf 11.599,39 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann 0,2 Prozent auf 3294 Zähler.