 Börse New York: Wall Street kommt kurz vor Jahresschluss kaum vom Fleck

New York Stock Exchange Der Dow-Jones-Index hat im laufenden Jahr knapp 14 Prozent zugelegt und damit etwa doppelt so viel wie der Dax. (Foto: Reuters)

New YorkDie New Yorker Börsen haben sich am Donnerstag kurz vor dem Jahresende kaum bewegt. Zweifel über die Nachhaltigkeit der Rally seit der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten dämpften die Kauflaune der Anleger zuletzt wieder. Es bleibe abzuwarten, welche Taten Trump seinen markigen Worten folgen lasse, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. „Eine mögliche Steuersenkung, wie bereits vor und nach dem Wahlkampf angekündigt, spielt hier eine wichtige Rolle. Ein interessanter Januar steht uns also bevor. Es wird eine Art Wettkampf zwischen Zweiflern und Optimisten werden, die den neuerlichen Kursanstieg einzuordnen versuchen.“ Trump tritt sein Amt am 20. Januar 2017 an.

Der Standardwerteindex Dow Jones gab bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 19.814 Punkte nach. Auch am Donnerstag sah es nicht danach aus, als könnte der Index erstmals in seiner über 100-jährigen Geschichte die Marke von 20.000 Punkten knacken. Der Nasdaq -Index verringerte sich um 0,2 Prozent auf 5426 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 2247 Punkte.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Johnson & Johnson 0,7 Prozent zu. Der US-Konzern erwägt Insidern zufolge bei einer Übernahme von Actelion eine Aufspaltung des Schweizer Biotechnologieunternehmens. Die Forschungsaktivitäten könnten in eine separate börsennotierte Firma ausgelagert werden, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen. Im Zuge dessen würde der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey etwa 260 Dollar in bar je Actelion-Aktie bieten. Das ist etwas mehr als vor wenigen Wochen, als J&J vorübergehend aus dem Übernahmepoker ausgestiegen war.

Die Anteilsscheine von Nvidia ließen dagegen 1,3 Prozent auf knapp 108 Dollar Federn. Ein Brokerhaus hält es für möglich, dass die Aktie des Chipkonzerns im kommenden Jahr unter die Marke von 90 Dollar fällt.