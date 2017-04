 Börse New York: Wall Street schließt deutlich fester

New York Stock Exchange Auf dem Parkett sind die Anleger am Montag noch verhalten. (Foto: AFP / Hermann Bredehorst)

New YorkNach drei Handelstagen in Folge mit Verlusten haben die US-Börsen zu Beginn der neuen Woche gute Chancen auf ein Ende der Durststrecke. „Die Erwartung besserer Bilanzen für das erste Quartal könnten zumindest auf kurze Sicht für Dynamik im Markt sorgen“, sagte Analyst Art Hogan von Wunderlich Equity Capital Markets in New York.

An den Anlegern prallten die US-Konjunkturdaten der vergangenen Tage ab. Der am Montag veröffentlichte Index der New Yorker Fed für das verarbeitende Gewerbe stieg im April mit 5,20 Punkten überraschend schwach. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 15,00 Punkten gerechnet. Die US-Einzelhandelsumsätze, die am Freitag bekanntgegeben wurden, sanken im März den zweiten Monat in Folge. Zudem fielen die Verbraucherpreise erstmals seit 13 Monaten im Vergleich zum Vormonat. Am Karfreitag waren die US-Märkte geschlossen.

Nordkorea hatte ungeachtet der Spannungen im Konflikt mit den USA erneut eine Rakete getestet. Der Versuch schlug aber fehl. Das Geschoss explodierte am Sonntag nach US-Angaben unmittelbar nach dem Start.

Die US-Aktienmärkte haben am Montag deutlich fester geschlossen. Alle drei großen Indizes legten 0,9 Prozent zu, Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag damit bei 20.636 Punkten, der breiter gefasste S&P-500 bei 2349 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 5856 Stellen.

Zu den Gewinnern gehörten die Papiere des weltgrößten Online-Händlers Amazon, die sich um 1,3 Prozent verteuerten auf 896,79 Dollar. Die Analysten der Credit Suisse hatten zuvor ihr Kursziel für die Aktie von 900 auf 1050 Dollar angehoben.

Die Anteilsscheine des Metallkonzerns Arconic legten um fast vier Prozent zu, nachdem dessen Vorstandschef Klaus Kleinfeld seinen Posten aufgab. Großaktionäre wie der umtriebige Hedgefonds Elliott hatten zuvor Front gegen den Ex-Siemens-Chef gemacht, da sie unzufrieden mit der Geschäftsentwicklung waren.

Gesucht wurden auch die Papiere des Videodienstes Netflix, die 2,7 Prozent gewannen. Das Unternehmen veröffentlicht nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz. Anleger setzen auf ein erfolgreiches Abschneiden.