 Börse New York: Wall Street schließt im Plus

New YorkDie US-Börsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. „Der Markt will weiter optimistisch sein“, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter Boston Private Wealth. Starke Quartalsbilanzen könnten grundsätzlich ein guter Grund sein, um Gewinne mitzunehmen. „Das ist aber nichts, was langfristig ausgerichtete Investoren beunruhigen sollte.“

Die meisten Firmen haben bislang mit ihren Bilanzen für das Sommerquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. In den kommenden Tagen werden zahlreiche weitere Ergebnisse erwartet. Allein für Dienstag stehen unter anderem die Zwischenberichte von Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie IBM auf den Terminkalendern.

Der Dow-Jones-Index für die Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 22.956 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2557 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 6624 Punkte.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Netflix im Blickpunkt. Die Aktien verteuerten sich um 1,6 Prozent. Zahlen der Online-Videothek wurden nach Börsenschluss erwartet.

Apple-Papiere gewannen 1,8 Prozent, nachdem ein Broker die Aktie mit „übergewichten“ eingestuft hatte.

Adobe ließen dagegen 2,3 Prozent Federn. Die Deutsche Bank hatte zuvor das Rating für den Softwarekonzern auf „halten“ gesenkt.

Die Anteilsscheine von Freeport-McMoran stiegen 3,5 Prozent. Der Bergbaukonzern profitierte von höheren Kupferpreisen. In der Hoffnung auf eine anhaltend starke Nachfrage aus China deckten sich Anleger mit Industriemetallen ein. An der führenden Börse LME stieg der Preis für Kupfer daraufhin auf ein Drei-Jahres-Hoch von 7111,50 Dollar je Tonne.

Die Kauflaune der europäischen Aktienanleger dämpfte zum Wochenanfang die Hängepartie um die Zukunft Kataloniens. Der Dax kehrte zwar über die vorige Woche geknackte 13.000er Marke zurück und schloss mit 13.003 Zählern erstmals darüber und 0,1 Prozent höher. Damit blieb er aber unter der am Freitag aufgestellten Bestmarke von 13.036 Punkten. Der EuroStoxx50 schloss kaum verändert. „Die Kuh in Katalonien ist noch nicht vom Eis“, sagte LBBW-Analyst Wolfgang Albrest.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 700 Millionen Aktien den Besitzer. 1427 Werte legten zu, 1456 gaben nach und 182 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,62 Milliarden Aktien 1379 im Plus, 1517 im Minus und 223 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 6/32 auf 99-17/32. Die Rendite stieg auf 2,3016 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 4/32 auf 98-20/32 und rentierte mit 2,8184 Prozent.