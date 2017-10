 Börse New York: Wall Street schließt kaum verändert

Wall Street Viele Anleger wollen in den kommenden Wochen prüfen, ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen haben am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,1 Prozent auf 22.661 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 rückte ebenfalls 0,1 Prozent auf 2537 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei 6534 Punkten.

Positiv kam am Markt an, dass US-Außenminister Rex Tillerson einen Medienbericht über angebliche Rücktrittsgedanken zurückgewiesen hat. „Ich habe niemals in Erwägung gezogen, diesen Posten zu verlassen“, sagte der Chefdiplomat auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Washington. Er stehe weiter fest hinter Präsident Donald Trump.

Der Sender NBC hatte berichtet, Vizepräsident Mike Pence und andere Spitzenvertreter der Regierung hätten Tillerson im Juli überreden müssen, im Amt zu bleiben. Der Außenminister habe wegen wachsender Spannungen mit Trump über einen Rücktritt nachgedacht. Auch habe er Trump einen „Trottel“ genannt, hieß es.

Bei den Einzelwerten verlieh die Zulassung eines Nachahmerpräparats zur Behandlung von Multiple Sklerose Mylan-Aktien Flügel. Die Titel des amerikanischen Stada-Rivalen schossen knapp 19 Prozent in die Höhe, nachdem die US-Behörde FDA die Generika-Version von Copaxone, einem milliardenschweren Umsatzbringer des Rivalen Teva, zugelassen hatte.

PepsiCo-Scheine verteuerten sich um knapp ein Prozent, obwohl der Getränkekonzern (Pepsi, Gatorade) seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr kappte.

Die Aktien von Apple gaben 0,6 Prozent nach. Ein Steuerfall des iPhone-Konzerns geht nun an den Europäischen Gerichtshof.

Der Streit um eine Loslösung Kataloniens von Spanien bereitete Anlegern in Europa zwar Kopfzerbrechen. Dank der brummenden Konjunktur markierte der Dax am Mittwoch mit 12.976,24 Punkten aber einen neuen Bestwert und schloss 0,5 Prozent im Plus bei 12.970,52 Zählern.