 Börse New York: Wall Street setzt Rekordserie fort

New YorkDank ermutigender Konjunkturdaten hat die Wall Street ihre Rekordserie am Donnerstag fortgesetzt. Die US-Industrie legte im August beim Neugeschäft etwas stärker zu als erwartet. Die Bestellungen stiegen um 1,2 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Auftragsplus von 1,0 Prozent gerechnet, nach einem kräftigen Rückgang von 3,3 Prozent im Juli. Die Kurse würden auch getragen von der Hoffnung, dass US-Präsident Trump verstärkt für die Umsetzung seiner Steuerreform kämpfen werde, sagten Händler.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,5 Prozent auf 22.766 Punkte. Der S&P-500-Index rückte um 0,5 Prozent auf 2551 Punkte vor. Der Nasdaq erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 6574 Punkte. Alle drei Marktbarometer markierten neue Allzeithochs.

Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien von Constellation Brands mit einem Kursplus von zeitweise 5,9 Prozent zu den Favoriten. Dank eines überraschend großen Gewinnsprungs markierten die Titel des Anbieters von „Corona“-Bier sowie Wein und Spirituosen mit 213 Dollar ebenfalls ein Rekordhoch.

Die Anteilsscheine von Netflix sprangen vier Prozent in die Höhe. Der Video-Streamingdienst erhöht teilweise die monatlichen Abo-Preise.

Einen Tag vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September scheuten Anleger in Europa größere Engagements am Aktienmarkt. Der Dax stagnierte am Donnerstag bei 12.968 Punkten. Der Sprung über die Marke von 13.000 Zählern sei aber nur eine Frage der Zeit, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der EuroStoxx50 erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 3613 Punkte.