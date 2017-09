 Börse New York : Wall Street startet im Minus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkSpekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) haben die US-Börsen belastet. An der Wall Street gaben Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Donnerstag bis zu 0,3 Prozent nach.

Auslöser der Zinsspekulationen waren neue Inflationsdaten. So trieben gestiegene Treibstoffpreise die Teuerung in den USA im August auf 1,9 von 1,7 Prozent nach oben. Der Anstieg der Kernrate ohne Berücksichtigung der stark schwankenden Preise für Benzin und Lebensmittel übertraf mit 1,7 Prozent zwar ebenfalls die Markterwartungen, blieb aber weiter unter der Zielmarke von zwei Prozent.

„Ich denke nicht, dass die Fed die Zinsen im Dezember anheben sollte, aber sie wird es tun“, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Boston Private Wealth. Investoren taxierten die Wahrscheinlichkeit auf knapp 51 Prozent. Vor Bekanntgabe der Inflationszahlen lag die Quote bei etwa 41 Prozent.

Am Aktienmarkt gaben die Titel von Apple 0,4 Prozent nach. Sie litten Börsianern zufolge weiter unter der Ernüchterung nach der Vorstellung des neuen Smartphone-Flaggschiffs iPhone X. Analysten kritisieren den hohen Preis von über 1000 Euro und den späten Verkaufsstart. Dadurch gerate Apple im wichtigen Weihnachtsgeschäft ins Hintertreffen.