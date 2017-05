 Börse New York : Wall Street startet im Plus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkNach den jüngsten Rekorden eröffneten die wichtigsten Indizes am Donnerstag leicht im Plus. „Starke Bilanzen der Unternehmen sind seit einiger Zeit ein wichtiges Thema“, sagte Chefökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James. Für Zuversicht sorge auch ein Anziehen der globalen Konjunktur. Die US-Notenbank hat zudem die Tür für eine weiter Zinserhöhung im Juni offen gehalten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 20.990 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,1 Prozent auf 2390 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,1 Prozent auf 6076 Stellen.

Facebook-Papiere büßten 1,5 Prozent ein. Nach einem kräftigen Gewinn- und Umsatzanstieg im Auftaktquartal stimmte der Konzern seine Aktionäre auf härtere Zeiten ein. Für den Rest des Jahres 2017 erwartet das weltgrößte soziale Netzwerk, dass di Werbeerlöse deutlich langsamer zulegen dürften.

Kellogg-Aktien hingen legten 0,8 Prozent zu. Kostensenkungen bescherten dem Cornflakes-Anbieter einen Gewinnsprung. Der Konzern verdiente unter dem Strich im ersten Quartal fast 50 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Tesla-Papiere verloren zunächst rund 2,6 Prozent. Der Elektroauto-Pionier hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt, den Verlust aber ausgeweitet.