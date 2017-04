Wall Street Der Dow Jones gilt als einer der wichtigsten Indizes der Welt. (Foto: AP)

New YorkVor Donald Trumps Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag und Freitag dürften die Anleger kaum größere Risiken eingehen, erläuterte Volkswirt Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. Mit Spannung warten Börsianer insbesondere darauf, welche Signale von den beiden Präsidenten in der umstrittenen Handelspolitik kommen werden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,1 Prozent tiefer bei 20.634 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2355 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 5887 Punkte.

Einzelne Aktien wurden etwa von Analystenempfehlungen bewegt. So verloren die Papiere der Bank of America 1,3 Prozent nach einer Herunterstufung durch die Experten von Citigroup. Nvidia-Titel büßten sogar 5,2 Prozent ein. Hier hatten die Analysten des Wertpapierhandelshauses Pacific Crest ihre Bewertung für den Grafikchip-Spezialisten gesenkt.