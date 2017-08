 Börse New York: Wall Street startet mit Verlusten

New York Wegen der Kritik an seinen Äußerungen zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Virginia löste Trump zwei Beratergremien mit Konzernchefs auf. Börsianer zweifelten deshalb an der Umsetzung seines Wirtschaftsplans.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 21.973 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,3 Prozent auf 2461 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 6323 Punkte.

Bei den Einzelwerten fielen Wal-Mart-Aktien um drei Prozent, obwohl der weltgrößte Einzelhändler dank höherer Kundenzahlen und eines florierenden Online-Geschäfts seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis das dritte Jahr in Folge steigerte. Die Anteilsscheine von Alibaba legten dagegen um mehr als vier Prozent zu. Die Geschäfte beim chinesischen Amazon-Rivalen laufen besser als erwartet.

Cisco Systems stand dagegen auf den Verkaufslisten der Börsianer. Die Scheine büßten 3,5 Prozent ein. Der Netzwerkausrüster enttäuschte mit seinem Umsatzwachstum in der Sicherheitssparte die Erwartungen der Experten. Auch das klassische, wesentlich größere Geschäft mit Routern zeigte sich im abgelaufenen Quartal schwächer als vorhergesagt.

Ein Umsatz- und Gewinnrückgang setzte L Brands zu. Die Aktien der Muttergesellschaft des Unterwäsche-Anbieters "Victoria's Secret" und der Kosmetikmarke "Bath & Body Works" rutschten über sieben Prozent ab.