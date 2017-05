 Börse New York: Wall Street startet positiv

New YorkRelative Ruhe im politischen Washington hat die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen eröffnen lassen. Zuletzt stieg der Dow Jones um 0,33 Prozent auf 20.731 Zähler. „Der Markt stabilisiert sich, da es keine neuen politischen Nachrichten in die Schlagzeilen geschafft haben“, sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial.

Trotzdem kann großer Optimismus gefährlich sein: Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Steuern zu senken und mehr Geld auszugeben für Infrastrukturprojekte – ob es soweit kommt, bei den aktuellen Entwicklungen fraglich.

Zuvor hatten Enthüllungen in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump viele Anleger verschreckt. Bei ihnen wuchsen die Zweifel, ob der in Bedrängnis geratene Republikaner seine Steuersenkungs- und Investitionspläne durchsetzen kann. Investoren zogen nach Daten von Bank of America Merill Lynch drei Wochen in Folge Geld aus US-Aktien ab.

Der breiter gefasste S&P-500 stieg zuletzt um 0,39 Prozent auf 2375 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,59 Prozent auf 6090 Punkte zu.

Investoren griffen bei den Papieren des Traktorherstellers Deere zu, die sich um mehr als sechs Prozent verteuerten. Das Unternehmen hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal erstmals seit mehr als drei Jahren gesteigert.

Dagegen ging der Kurs von Campbell Soup um 4,5 Prozent nach unten. Der Konzern enttäuschte im vergangenen Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen von Analysten, da die Nachfrage nach Suppen, Brühen und Säften schrumpfte.