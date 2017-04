 Börse New York: Wall Street startet verhalten

New York Stock Exchange Auf dem Parkett sind die Anleger am Montag noch verhalten. (Foto: AFP)

New YorkDie US-Börsen haben am Montag etwas fester eröffnet. Insgesamt hielten sich die Anleger aber zurück. Sie warteten mit Spannung auf die neuen Quartalsbilanzen der US-Firmen, wie Händler erläuterten. Unter anderem werden in dieser Woche Zahlen der Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo erwartet. Im Schlussquartal 2016 hatten die Institute stark abgeschnitten. Auch der Anstieg der Ölpreise trieb die Kurse an der Wall Street an. Der Rohstoff verteuerte sich angesichts der Spannungen nach dem US-Raketenangriff in Syrien und der Schließung des größten libyschen Ölfelds um ein Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent höher bei 20.694 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 2360 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,3 Prozent auf 5892 Stellen.

Einen selten großen Kurssprung von rund 150 Prozent auf 91,50 Dollar machten die Papiere von Straight Path Communications. Der zweitgrößte US-Telekomkonzern AT&T will das Unternehmen, das Mobilfunk-Lizenzen hält, für 1,25 Milliarden Dollar oder 95,63 Dollar in eigenen Aktien kaufen.

Um 10,5 Prozent aufwärts ging es mit den Titeln des Generika-Herstellers Akorn. Der deutsche Konzern Fresenius erwägt den Kauf des US-Unternehmens, das an der Börse zuletzt rund 3,7 Milliarden Dollar wert war.