 Börse New York : Wall Street vor Zinsentscheid schwach

New York Nach den jüngsten Rekorden eröffneten die wichtigsten Indizes an der Waal Street am Mittwoch leicht im Minus. Viele Marktteilnehmer dürften sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend aber zurückhalten. Anleger erwarten zwar keine Zinserhöhung, allerdings Hinweise, wann die Zügel das nächste Mal angezogen werden könnten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 20.909 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fiel ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2385 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,4 Prozent auf 6069 Stellen.

Apple-Aktien büßten rund 1,6 Prozent ein. Der Technologiekonzern verlor damit binnen eines Tages etwa zwölf Milliarden Dollar an Börsenwert. Er hat zuletzt weniger iPhones abgesetzt und lag mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal unter den Markterwartungen.

Positiv wurden dagegen Zahlen der New York Times aufgenommen. Die Zeitung schrieb zu Jahresbeginn dank 308.000 neuer Digital-Abos wieder schwarze Zahlen. Die Aktie verteuerte sich um fast sechs Prozent.