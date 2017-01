 Börse New York: Wall Street wartet auf Yellen und Trump

Wartende Blicke in New York Alle Augen auf Trump. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

Von der lange Zeit spürbaren Euphorie am US-Aktienmarkt war am Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump nichts mehr zu sehen. Wie schon an den vergangenen Tagen zeigten sich Anleger vor dem Machtwechsel unsicher, ob der neue Präsident die hoch gesteckten Erwartungen tatsächlich erfüllen kann. Gute Konjunkturdaten aus den USA verpufften am Donnerstag vor diesem Hintergrund.

Kaum jemand am Markt wage sich vor der Vereidigung weit vor, sagten Analysten am Donnerstag. Die Investoren erhoffen sich von der Rede zum Regierungsantritt am Freitag Klarheit über Trumps Ankündigungen von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, die die Wall Street in den vergangenen Wochen auf Rekordhöhen getrieben hatten. Weil er bislang Details schuldig blieb, geriet die Rally zuletzt ins Stocken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 19.732 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2263 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 5540 Punkte.

Anleger in Europa blieben ebenfalls in Lauerstellung. Der Dax ging unverändert mit 11.596 Punkten aus dem Handel. Der EuroStoxx50 verlor 0,1 Prozent auf 3290 Zähler.

Vor dem Hintergrund des Amtsantritts von Trump warteten die Anleger auch wieder mit Spannung auf eine erneute Rede von Notenbank-Chefin Janet Yellen am Abend. Sie hatte erst am Mittwoch das Ziel bekräftigt, die Zinsen weiter anzuheben. Ihre Äußerungen deuteten daraufhin, dass die Annahme von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr nicht weit hergeholt sei, sagte Analyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial.

Vor dem Machtwechsel im Weißen Haus blieb es im Bankensektor bei den zuletzt spürbaren Gewinnmitnahmen. Ähnlich wie am Gesamtmarkt stellten Investoren auch hier die jüngsten Spekulationen auf verbesserte Bedingungen unter Trump in Frage.

Der Branchenindex verlor am Ende 0,60 Prozent. Aktien von Goldman Sachs gaben die negative Tendenz mit Abgaben von mehr als 1 Prozent vor.