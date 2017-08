Welche Aktien an der Wall Street außerdem für Bewegung sorgten

Ansonsten kamen im Technologiebereich die Aktien des App-Anbieters Snap mit 3,44 Prozent unter Druck. Mit zwischenzeitlich 12,52 Dollar sanken sie auf den niedrigsten Stand ihrer erst kurzen Börsengeschichte, die erst im März begann. Börsianer begründeten die Verluste mit starker Konkurrenz durch die zu Facebook gehörende Plattform Instagram, die mittlerweile über ähnliche Angebote wie die Snap-App Snapchat verfügt.

Weitere Zahlenvorlagen verliefen weitaus weniger spektakulär als jene von Apple: Der Autozulieferer Delphi etwa übertraf die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Die Aktie gewann letztlich etwas mehr als 1 Prozent - ebenso wie die Papiere des Lebensmittelkonzerns Mondelez, der zusammen mit seinen Resultaten einen Chefwechsel ankündigte.

Die Anteilsscheine der Autohandelsgruppe AutoNation fielen nach Vorlage enttäuschender Quartalszahlen um rund sieben Prozent. Die Dividendenpapiere von Carinal Health brachen um mehr als acht Prozent ein, nachdem das Pharmazieunternehmen mit seiner Bilanz die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte.

Außerdem blickte der Markt am Mittwoch bereits gespannt auf die nach Börsenschluss erwarteten Resultate von Tesla, für die es abgeleitet am Schlusskurs wohl schon einige Vorschusslorbeeren gab. Die Titel des Elektroautobauers zogen im regulären Handel um 2 Prozent an. Im nachbörslichen Geschäft kamen wegen übertroffener Erwartungen nochmals 4 Prozent Plus dazu.

Der Euro stieg kurz über 1,19 Dollar

Der Höhenflug des Euro hielt auch am Mittwoch an. Erstmals seit Januar 2015 stieg die Gemeinschaftswährung kurz über die Marke von 1,19 US-Dollar, bevor sie dann wieder etwas an Schwung verlor. Zuletzt wurden 1,1857 Dollar für einen Euro gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1829 (Dienstag: 1,1812) Dollar festgesetzt.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 830 Millionen Aktien den Besitzer. 1145 Werte legten zu, 1723 gaben nach und 189 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,09 Milliarden Aktien 867 im Plus, 2070 im Minus und 193 unverändert.

Die US-Kreditmärkte kamen kaum vom Fleck. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 4/32 auf 100-31/32. Die Rendite stieg auf 2,264 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 5/32 auf 103-4/32 und rentierte mit 2,8436 Prozent.