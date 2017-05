Welche Aktien an der Wall Street für Bewegung sorgten

Bei den New Yorker Einzelwerten im Fokus stand Facebook. Das weltgrößte soziale Netzwerk konnte zwar Gewinn und Umsatz im ersten Quartal kräftig steigern. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg stimmte seine Aktionäre aber auf härtere Zeiten ein. Für den Rest des Jahres 2017 erwartet es, dass die Werbeerlöse deutlich langsamer zulegen werden. Der skeptische Ausblick verschreckte die Anleger. Die Papiere büßten 0,6 Prozent ein.

Tesla-Aktien verloren fünf Prozent. Der Elektroautobauer hatte zwar Rekorde bei Produktion, Auslieferungen und Umsatz erzielt, war dabei aber stärker als erwartet in die roten Zahlen geraten. Grund dafür waren vor allem Anlaufkosten für das „Model 3“ gewesen, mit dem Tesla in den Massenmarkt vordringen will.

Der Ölpreis-Rückgang belastete die Energiewerte. Die Papiere des Ölriesen Exxon gaben 1,3 Prozent nach, die Anteilsscheine des Rivalen Chevron um 1,8 Prozent.

Mit fast 1 Prozent waren dagegen die Aktien des Krankenversicherers United Health ein Gewinner im Leitindex. Das Repräsentantenhaus hatte einer Neufassung von „Obamacare“ mit hauchdünner Mehrheit zugestimmt. In der zweiten Kongresskammer, dem Senat, steht US-Präsident Donald Trump mit seiner Gesundheitsreform allerdings vor einer noch größeren Hürde.

Während ansonsten auch Telekomwerte nicht hoch im Kurs der Anleger standen, gab es eine gewisse Stärke bei Biotech-Aktien und Konsumgüterkonzernen. Das Biotechnologie-Unternehmen Regeneron stach im Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von fast 7 Prozent positiv heraus. Coca-Cola zum Beispiel gewannen im Dow rund 0,8 Prozent.

Unter den US-Nebenwerten verbuchten die Aktien von Kellogg nach einem guten Quartalsbericht des Corn-Flake-Herstellers ein Plus von 2 Prozent. Bei den Titeln des Kosmetikherstellers Avon Products dagegen führte ein überraschender Quartalsverlust zu einem Kurseinbruch um 22 Prozent. Besser erging es dem Fitnessband-Pionier Fitbit, der im Auftaktquartal weniger Verluste gemacht hattee als befürchtet. Die Anteilscheine zogen kräftig um 12 Prozent an.

Euro legt deutlich zu

Der Euro profitierte von der Aussicht auf eine europafreundliche Präsidentschaft in Frankreich. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel 1,0986 US-Dollar und damit etwa einen Cent mehr als am Vortag. Den Referenzkurs hatte die EZB zuvor auf 1,0927 (Mittwoch: 1,0919) Dollar festgesetzt.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,01 Milliarden Aktien den Besitzer. 1058 Werte legten zu, 1888 gaben nach und 140 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,05 Milliarden Aktien 1307 im Plus, 1533 im Minus und 216 unverändert.

An den US-Kreditmärkten fielen die zehnjährigen Staatsanleihen um 10/32 auf 99-022/32. Sie rentierten mit 2,357 Prozent. Die 30-jährigen Bonds sanken um 19/32 auf 99-306/32 und hatten eine Rendite von 3,002 Prozent.