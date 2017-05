Welche Aktien an der Wall Street für Bewegung sorgten

Macy's-Aktien stürzten um 17 Prozent ab. Der Gewinn des größten US-Kaufhausbetreibers lag im abgelaufenen Quartal unter den Markterwartungen. Auch der Umsatz im ersten Quartal war stärker gesunken als befürchtet. Der US-Warenhauskette laufen die Kunden in Scharen davon.

Der Kurs von Snap brach sogar um 21 Prozent ein. Der Betreiber des Kurznachrichtendienstes Snapchat enttäuschte mit den ersten Geschäftszahlen nach dem Börsengang im März. Der Anstieg der Nutzerzahl und das Umsatzwachstum fielen geringer aus als von Experten prognostiziert. Damit näherte die Aktie sich nach nur gut zwei Monaten an der Börse wieder ihrem Ausgabepreis von 17 Dollar. Anfang April waren die Papiere noch bis an die Marke von 30 Dollar herangelaufen.

Für die Papiere von Verizon ging es um 0,8 Prozent nach unten. Der Telekomkonzern hatte dem Rivalen AT&T den begehrten Übernahmekandidaten Straight Path ausgespannt. Verizon bestätigte, sich mit der Firma auf die Übernahme für 184 US-Dollar je Aktie geeinigt zu haben. Das entspreche inklusive Schulden einem Unternehmenswert von rund 3,1 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro).

Während die Aktien von AT&T nahezu auf der Stelle traten, sackten die Papiere von Straight Path um mehr als 20 Prozent auf rund 178 Dollar ab. Sie hatten allerdings kurz vor Bekanntwerden der Übernahmepläne von AT&T Anfang April noch bei gut 36 Dollar notiert und in den folgenden Tagen immer neue Höhe erklommen.

Auf der Gewinnerseite standen dagegen Merck, die 0,8 Prozent zulegten. Der Pharmakonzern erhielt von der US-Gesundheitsbehörde grünes Licht für eine bestimmte Lungenkrebsbehandlung.

Die Nvidia-Titel setzten ihre Vortagsrallye fort und stiegen an der Nasdaq-100-Spitze um weitere 4 Prozent. Damit summiert sich das Plus seit Mittwoch bereits auf fast 23 Prozent. Der Grafikchip-Hersteller hatte mit seinem am Vortag veröffentlichten Quartalsgewinn die Markterwartung übertroffen.

Der Eurokurs bewegte sich auch im US-Handel wenig. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0866 Dollar und lag damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. An der New York Stock Exchange wechselten rund 860 Millionen Aktien den Besitzer. 1130 Werte legten zu, 1787 gaben nach und 151 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,92 Milliarden Aktien 1041 im Plus, 1803 im Minus und 209 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 5/32 auf 99-27/32. Die Rendite sank auf 2,3909 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 9/32 auf 99-15/32 und rentierte mit 3,0263 Prozent.