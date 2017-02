Welche Aktien an der Wall Street für Gesprächsstoff sorgten

Kursrelevante Unternehmensnachrichten waren zu Wochenbeginn Mangelware. Zu den wenigen Ausnahmen gehörten die Aktien von Hasbro, die an der S&P-500-Spitze um gut 14 Prozent nach oben sprangen. Der Hersteller von Gesellschaftsspielen wie Monopoly und von Star Wars-Actionfiguren übertraf mit dem bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) im vergangenen Quartal selbst die kühnsten Erwartungen und überraschte auch mit der Umsatzentwicklung positiv. Zudem fiel die angekündigte Anhebung de Quartalsdividende deutlicher als am Markt erwartet aus.

Die Anteilsscheine von Advanced Micro Devices verteuerten sich um mehr als elf Prozent in Reaktion auf einen Artikel in einem Fachblatt zu den Perspektiven des Chipherstellers.

Unter Druck standen dagegen Tiffany : Der Rücktritt des Firmenchefs Frederic Cumenal kam bei den Börsianern nicht gut an. Die Anteilsscheine des Juweliers verbilligten sich um 2,5 Prozent.

Die Aktien von Praxair verloren angesichts weiterer negativer Nachrichten knapp 1 Prozent. Dem geplanten Zusammenschluss des Gasekonzerns mit seinem deutschen Konkurrenten Linde droht in Deutschland zunehmend Widerstand von der Gewerkschaft IG Metall. Am Freitag hatten sich die Arbeitnehmervertreter wegen des Insiderverdachts gegen Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle kritisch zu dessen Auswirkungen auf eine mögliche Fusion geäußert.

Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil sanken um 0,52 beziehungsweise 0,28 Prozent - hier belasteten die rückläufigen Ölpreise. Hinweise auf eine gestiegene Förderung in den USA hätten auf die Notierungen gedrückt, hieß es aus dem Handel. Zunächst waren die Ölpreise noch wegen Sanktionen gestiegen, die die US-Regierung am Freitag gegen den Iran verhängt hatte - davor hatte das Opec-Land einen Raketentest durchgeführt.

Der Kurs des Euro blieb im New Yorker Handel unter Druck: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0754 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0712 (Freitag: 1,0741) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,9335 (0,9310) Euro.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 770 Millionen Aktien den Besitzer. 1117 Werte legten zu, 1817 gaben nach und 148 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,71 Milliarden Aktien 1045 im Plus, 1806 im Minus und 197 unverändert.

Die US-Kreditmärkte waren als sicherer Hafen gefragt und legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 20/32 auf 96-12/32. Die Rendite sank auf 2,4169 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 1-6/32 auf 96-18/32 und rentierte mit 3,0514 Prozent.