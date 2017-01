Welche Aktien an der Wall Street im Fokus standen

In New York standen unter anderem Bankenwerte im Blick. Bank of America legten 1,7 Prozent zu, Wells Fargo 0,7 Prozent. Beide präsentieren am Freitag wie auch JPMorgan ihre Quartalsberichte.

Zu den Gewinnern zählten den sechsten Handelstag in Folge Aktien aus der Gesundheitsbranche, die im Schnitt 0,3 Prozent gewannen. Der Kurs von Valeant sprang 6,8 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern mit Hauptsitz in Kanada stößt Unternehmensteile im Wert von insgesamt 2,1 Milliarden Dollar ab, um von seinem Schuldenberg herunterzukommen. Unter anderem übernimmt in diesem Zusammenhang der französische Kosmetikkonzern L'Oreal für insgesamt 1,3 Milliarden Dollar die Marken CeraVe, AcneFree und Ambi. Dessen Papiere hatten in Paris leicht nachgegeben.

General Motors (GM) erfreute die Investoren mit einer optimistischen Gewinnprognose für 2017. Der Autobauer stellte ein weiteres gutes Jahr in Aussicht. Für gute Stimmung sorgte auch die Ankündigung GMs, für fünf Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Die GM-Aktie schloss 3,7 Prozent höher.

Das Analysehaus Oppenheimer hatte die Papiere des Kreditkartenunternehmens American Express auf „Outperform“ angehoben. Die Aktien gewannen unter den Favoriten im Dow rund 1 Prozent.

Illumina treibt den Nasdaq in die Höhe

Einsamer Spitzenreiter im Nasdaq 100 waren die Anteilscheine von Illumina mit einem Plus von 16,60 Prozent. Die Bank Merrill Lynch hatte die Papiere des Diagnostikspezialisten zum Kauf empfohlen.

Der Euro geriet etwas unter Druck und notierte zuletzt bei 1,0559 US-Dollar. An der New Yorker Börse wechselten rund 930 Millionen Aktien den Besitzer. 1867 Werte legten zu, 1057 gaben nach und 148 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,78 Milliarden Aktien 1865 im Plus, 983 im Minus und 213 unverändert.

Die US-Kreditmärkte präsentierten sich stabil, nachdem eine Versteigerung von dreijährigen Staatsanleihen auf eine solide Nachfrage gestoßen war. Die zehnjährigen Staatsanleihen notierten kaum verändert mit 96-22/32. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Auch die 30-jährigen Bonds traten auf der Stelle mit 98-06/32 und hatten eine Rendite von 2,97 Prozent.