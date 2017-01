Welche Aktien an der Wall Street im Fokus standen

Bei Aktienanlegern stand jedoch vermehrt die anlaufende Berichtssaison im Blickfeld. Nachdem vor dem Wochenende schon drei Großbanken berichtet hatten, zog nun Morgan Stanley mit Quartalszahlen nach. Ein im Schlussquartal verdoppelter Gewinn war den Aktien jedoch keine Stütze, sie büßten in einem insgesamt sehr trüben Sektorumfeld annähernd 4 Prozent ein.

Börsianer verwiesen bei Finanzwerten allgemein darauf, dass die Spekulation auf eine „Reflation“ in den USA allmählich verblasse. Dabei setzten Anleger nach dem Trump-Wahlsieg darauf, dass höhere Staatsausgaben in den USA die Preise nach oben treiben und damit auch den Spielraum für Zinserhöhungen vergrößern. Für das Bankengeschäft wurde dies lange als Vorteil gewertet, nun kamen die Aktien aber zurück. JPMorgan und Goldman Sachs waren mit einem Minus von jeweils etwa 3,5 Prozent die mit Abstand größten Verlierer im Dow.

Auch bei UnitedHealth führten gute Zahlen nicht zu einer positiven Kursreaktion. Obwohl der Krankenversicherer das Jahr 2016 mit einem dicken Gewinnplus abgeschlossen hatte, fielen die Papiere um 0,70 Prozent und gehörten so zu den schwächeren Werten im US-Leitindex. Besser erging es dort den Aktien von Wal-Mart mit einem Aufschlag von fast 2 Prozent. Der Handelsriese hatte zuvor mitgeteilt, in diesem Jahr in den USA rund 10 000 Stellen schaffen zu wollen.

Unter den Nebenwerten rückten die Anteile des Tabakkonzerns Reynolds American wegen eines vom Konkurrenten British American Tobacco (BAT) erhöhten Übernahmeangebots um rund 3 Prozent vor. Die Qualcomm-Aktien dagegen begaben sich an der Nasdaq wegen einer von US-Behörden angekündigten Kartellklage auf Talfahrt. Die Papiere des Chipherstellers büßten am Ende gut 4 Prozent ein.

Dem Luxusjuwelier Tiffany macht die Nähe seiner New Yorker Vorzeigefiliale zum Trump Tower zu schaffen. Wegen Protestkundgebungen und erhöhter Sicherheitsvorkehrungen um die derzeitige Residenz des künftigen Präsidenten blieben vermehrt Kunden aus, der Umsatz dort sank im Weihnachtsgeschäft um 14 Prozent. Tiffany-Aktien verloren 2,5 Prozent.

Titel von General Motors konnten frühe Gewinne nicht halten und schlossen 0,1 Prozent tiefer. Der größte US-Autobauer kündigte nach massivem Druck von Trump an, Arbeitsplätze von Mexiko in die USA zu verlagern und in der Heimat Tausende neue Stellen zu schaffen.

Euro auf dem höchsten Stand seit Dezember

Die von den Trump-Aussagen ausgelöste Dollarschwäche verlieh dem Eurokurs Rückenwind. Die Gemeinschaftswährung erreichte über 1,07 US-Dollar ihren höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zuletzt wurde sie in New York bei 1,0706 Dollar gehandelt.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 900 Millionen Aktien den Besitzer. 1332 Werte legten zu, 1638 gaben nach, und 138 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,73 Milliarden Aktien 847 im Plus, 2045 im Minus und 188 unverändert.

US-Staatsanleihen legten zu. Die zehnjährigen Bonds verbesserten sich um 18/32 auf 97-04/32. Sie rentierten mit 2,33 Prozent. Die 30-Jährigen kletterten 4/32 auf 98-29/32 und hatten eine Rendite von 2,93 Prozent.