Welche Aktien an der Wall Street im Fokus standen

Von der positiven Stimmung an der Wall Street profitierten am stärksten die Bankwerte. Sie hatten unter der Vorsicht der Anleger wegen geopolitischer Risiken wie in Nordkorea in der vergangenen Woche am meisten gelitten. Banken profitierten von politischer Stabilität, und dazu trage der Etappensieg von Macron bei, hieß es.

Zudem kam besonders US-Bankaktien die Aussicht auf eine weniger strenge Regulierung in den Vereinigten Staaten zugute. So hatte US-Präsident Donald Trump weitere Schritte zum Regelabbau im Finanzsektor eingeleitet. Mit der Unterzeichnung von zwei Erlassen hatte er vor dem Wochenende die Überprüfung von Teilen der Gesetzesreform Dodd-Frank angeordnet. Die Reform war unter Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossen worden, um die USA besser vor Finanzkrisen zu schützen.

Der US-Bankenindex legte über zwei Prozent zu. Im Leitindex Dow waren denn auch die Papiere der Großbanken JPMorgan und Goldman Sachs mit Kursaufschlägen von 3,53 beziehungsweise 2,93 Prozent ganz oben. Im S&P 500 gewannen die Anteile von Morgan Stanley und der Bank of America jeweils mehr als 4 Prozent. Citigroup rückten um knapp 3 Prozent vor.

Zu den größten Gewinnern gehörten die Anteilsscheine des Herstellers von medizinischen Geräten, C R Bard. Sie sprangen rund 19 Prozent auf 302 Dollar in die Höhe, nachdem Konkurrent Becton Dickinson ein Übernahmeangebot für 24 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hatte. Becton bietet je Bard-Aktie 317 Dollar. Becton-Anteilsscheine ließen dagegen über vier Prozent Federn.

Hasbro-Scheine kletterten knapp sechs Prozent, nachdem der Hersteller von Gesellschaftsspielen wie "Monopoly" und von "Star Wars"-Spielfiguren unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt hatte.

Im Übernahmepoker um den niederländischen Farben- und Chemikalienkonzern Akzo Nobel erhöhte PPG Industries das Gebot erneut, sodass Akzo Nobel damit nun mit 26,9 Milliarden Euro und damit gut 7 Prozent über dem bisherigen Kaufgebot bewertet wird. Die PPG-Aktien gewannen 1,95 Prozent. Akzo Nobel hatte sich zuletzt mit einer Abspaltung und milliardenschweren Ausschüttungen gegen die Übernahmeofferte des US-Konzerns gewehrt.

Die Anteilscheine von Halliburton gaben ihre Gewinne im Verlauf wieder ab und schlossen 0,66 Prozent schwächer. Der Ausrüster für die Ölindustrie hatte mit seinem bereinigten Gewinn im ersten Quartal die durchschnittliche Analystenerwartung übertroffen. Allerdings waren die Ölpreise am Montag erneut unter Druck geraten.

Euro zeitweise auf höchstem Stand seit November 2016

Der Euro wurde vom Ergebnis des ersten Wahlgangs in Frankreich beflügelt. Die Gemeinschaftswährung hatte mit 1,0937 US-Dollar in der Nacht nach dem Wahlergebnis den höchsten Stand seit November 2016 erreicht. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,0866 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0848 (Freitag: 1,0698) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9218 (0,9348) Euro.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 910 Millionen Aktien den Besitzer. 2100 Werte legten zu, 851 gaben nach und 126 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,81 Milliarden Aktien 2070 im Plus, 792 im Minus und 191 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Händler sagten, die Papiere seien nach Macrons Sieg nicht mehr als sicherer Hafen gefragt gewesen. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 10/32 auf 99-26/32. Die Rendite stieg auf 2,2713 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 20/32 auf 101-15/32 und rentierte mit 2,9257 Prozent.