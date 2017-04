Welche Aktien in New York im Fokus standen

Im Dow Jones landeten die Aktien von Travelers mit minus 1,26 Prozent auf dem letzten Platz. Tornados und Hagelstürme hatten dem Versicherer im ersten Quartal überraschend deutlich zugesetzt. Dennoch kündigte Travelers an, für weitere 5 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen.

Zweitgrößter Verlierer im Leitindex waren die Titel von Verizon, die 1,08 Prozent einbüßten. Der Telekommunikationskonzern meldete wegen eines Kundenschwunds zum Jahresauftakt einen Gewinnrückgang. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie lag leicht unter den Erwartungen der Analysten.

Dagegen eroberte American Express dank überzeugender Quartalszahlen mit plus 5,92 Prozent die Dow-Spitze. Der Kreditkarten-Anbieter hatte zwar einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen müssen, übertraf aber dennoch die Erwartungen. Zur Schlussglocke an der Wall Street berichtete noch Konkurrent Visa über die jüngste Geschäftsentwicklung - dessen Titel gewannen schon zur Handelszeit 1,56 Prozent.

Die Titel erhöhten sich um 0,5 Prozent. Die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers Apple verteuerten sich um 1,2 Prozent, nachdem Morgan Stanley das Kursziel angehoben hatte. Der Finanzinvestor Blackstone erfreute die Anleger mit einem Ergebnissprung dank der jüngsten Börsenrally.

Im Finanzsektor machte zudem die auf Hochfrequenzhandel spezialisierte Firma Virtu Financial mit Übernahmeplänen auf sich aufmerksam, was ihre Aktie um zehn Prozent in die Höhe trieb. Virtu will für 1,4 Milliarden Dollar den Konkurrenten KCG Holdings kaufen, dessen Kurs gut elf Prozent gewann.

Im Nasdaq 100 übernahmen die Papiere von Ebay mit einem Kursrutsch von 3,91 Prozent die rote Laterne. Die Online-Handelsplattform hatte zwar die Erlöse und die Nutzerzahl zu Jahresbeginn weiter gesteigert. Allerdings hatten die Anleger mit einem optimistischeren Ausblick des Unternehmens gerechnet, das für das laufende zweite Quartal einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Dollar in Aussicht stellte.

Der in mehrere Rechtsstreitigkeiten verwickelte US-Chipspezialist Qualcomm berichtete für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang, der aber nicht so deutlich ausfiel wie befürchtet. Die Aktien gewannen magere 0,10 Prozent.

Derweil zeigten sich die Anteilscheine des Elektroauto-Herstellers Tesla mäßig beeindruckt von einer Rückrufaktion sowie einem Bericht über eine Sammelklage wegen des Fahrassistenzsystems „Autopilot“: Nach einem anfänglichen Kursrutsch von bis zu knapp 2 Prozent halbierten sie letztlich ihr Minus.

Der Euro gab seine zeitweise deutlichen Gewinne im New Yorker Handel größtenteils wieder ab und kostete zuletzt 1,0718 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0745 (Mittwoch: 1,0725) US-Dollar festgesetzt.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 870 Millionen Aktien den Besitzer. 2083 Werte legten zu, 837 gaben nach, und 148 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,73 Milliarden Aktien 2057 im Plus, 789 im Minus und 222 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 12/32 auf 100-2/32. Die Rendite stieg auf 2,24 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 21/32 auf 102-4/32 und rentierte mit 2,89 Prozent.