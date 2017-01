Wie sich Quartalsberichte an der Wall Street auswirkten

Der harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile bremst Verizon aus. Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz um mehr als fünf Prozent und der Nettogewinn sogar um über 16 Prozent. Am Vorabend war außerdem bekannt geworden, dass sich die Übernahme von Yahoo durch den Telekomkonzern länger hinzieht. Der Aktienkurs gab um 4,4 Prozent nach.

Auf den Kauflisten standen hingegen die Anteilsscheine von Yahoo. Der kriselnde Internetpionier hat die im vergangenen Jahr bekanntgewordenen Hackerangriffe finanziell gut verkraftet. Für das abgelaufene Quartal gab der Konzern einen unerwartet hohen Gewinn und einen überraschend deutlichen Umsatzanstieg bekannt. Die Yahoo-Aktie stieg um 3,5 Prozent.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson steigerte zwar dank neuer Produkte seinen Umsatz. Er enttäuschte allerdings die Erwartungen und stellt zudem sein Diabetes-Geschäft auf den Prüfstand. Die Papiere fielen um 1,9 Prozent.

Einbußen von 1,42 Prozent verzeichneten die Titel von 3M. Ein schwaches Elektronik-Geschäft und der starke Dollar hatten 2016 die Geschäfte des Mischkonzerns ausgebremst.

Dupont führt den Dow an

Gewinne von 4,49 Prozent verbuchten indes die Aktien von Dupont, womit sie klar der beste Dow-Wert waren. Der vor einer Fusion mit dem Konkurrenten Dow Chemical stehende Chemiekonzern hatte seinen Gewinn im vierten Quartal kräftig gesteigert. Die Aktien von Dow Chemical gewannen mit plus 4,38 Prozent ebenfalls deutlich.

Der Schadenversicherer Travelers hatte im Schlussquartal dank besserer Kapitalerträge und der Beilegung eines Rechtsstreits deutlich mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartung von Analysten übertroffen. Dennoch verloren die Aktien 1,02 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf ausgeweitete Verluste in der Autoversicherungssparte, die auf die Stimmung gedrückt hätten.

Die chinesische Handelsplattform Alibaba hatte im zurückliegenden Weihnachtsquartal den Umsatz kräftig gesteigert. Für die in New York notierten Titel ging es um 3,07 Prozent hinauf.

Der Euro gibt leicht nach

Der Euro gab im New Yorker Handel leicht nach. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0732 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0748 (Montag: 1,0715) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9304 (0,9333) Euro. An der New York Stock Exchange wechselten rund 870 Millionen Aktien den Besitzer. 2187 Werte legten zu, 771 gaben nach, und 124 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,78 Milliarden Aktien 2055 im Plus, 804 im Minus und 198 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 16/32 auf 96-1/32. Die Rendite stieg auf 2,46 Prozent. Der 30-jährige Bond sank um 1-1/32 auf 96-23/32 und rentierte mit 3,04 Prozent. Händler sagten, dass Investoren nach den unerwartet guten Unternehmenszahlen ihr Kapital aus den Staatsanleihen abgezogen und in Aktien investiert hätten.