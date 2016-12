Börse Tokio : Nikkei-Index gewinnt Punkte

Datum: 27.12.2016 12:39 Uhr

Die Börse in Tokio legte am Dienstag zu. Nikkei- und Topix-Index gewannen an Punkte. Der Euro wurde mit 1,0435 Dollar bewertet und fiel im fernöstlichen Devisenhandel schwächer aus.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Tokioter Börse Der Dollar wurde mit 117,38 Yen gehandelt. (Foto: dpa) TokioDie Tokioter Börse hat am Dienstag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann im Vormittagshandel 0,4 Prozent auf 19.469 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index zeigte sich mit 1541 Zählern 0,2 Prozent im Plus. Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel etwas schwächer. Ein Euro wurde mit 1,0435 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 117,38 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0732 und zum Dollar mit 1,0287.