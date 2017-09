 Börse Tokio: Nikkei legt zu - Mögliche Neuwahlen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse Tokio Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP)

TokioJapans Ministerpräsident Shinzo Abe plant Insidern zufolge ein Konjunkturpaket im Umfang von umgerechnet rund 15 Milliarden Euro. Abe werde seine Minister noch am Montag auffordern, ein Paket von Ausgaben für Kinderbetreuung und Ausbildung zusammenzustellen, sagten zwei Regierungs-Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es wird erwartet, dass Abe ebenfalls am Montag vorgezogene Neuwahlen ausruft, um seine derzeit hohen Umfragewerte auszunutzen.