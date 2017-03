 Börsen Asien: Anleger in Tokio wieder in Kauflaune

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

TokioAnleger in Asien haben ihre Sorgen über womöglich weitere wirtschaftspolitische Rückschläge für US-Präsident Donald Trump wieder beiseite gewischt. „Die Märkte scheinen nicht willens zu sein, die Trump-Enttäuschung in dieser Phase zu sehr weiter zu treiben“, sagte Ric Spooner von CMC Markets in Sydney. Nach den Verlusten zum Wochenauftakt herrscht in Fernost am Dienstag wieder Kauflaune.

In Tokio stieg der Nikkei-Index der 225 führenden Werte bis Mittag 0,9 Prozent auf 19.162 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,1 Prozent auf 1541 Zähler zu. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,6 Prozent fester.

Auch der Dollar erholte sich, nachdem er am Montag erheblich unter Druck geraten war. Zur japanischen Währung legte er 0,1 Prozent zu auf 110,75 Yen. Der Euro tendierte wenig verändert bei 1,0865 Dollar. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0704 und zum Dollar mit 0,9854.

Nach Trumps Niederlage im Ringen um Änderungen an der Gesundheitsreform Obamacare waren zum Wochenauftakt Zweifel hochgekocht, dass der Präsident auch bei anderen Vorhaben - wie der Steuerreform - in Verzug geraten und der erhoffte Impuls für die globale Konjunktur ausbleiben könnte.