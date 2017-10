Börsen Asien : Atempause an der Tokioter Börse

Datum: 25.10.2017 04:40 Uhr

Die Rally an der Tokioter Börse scheint vorerst vorbei - zumindest wurde die Euphorie am Mittwoch durch gezügelte Werte ausgebremst. Dabei hatte die New Yorker Wall Street am Vortag erneut mit Rekordwerten geglänzt.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Japan Vor einem Börsenvideofenster in Tokio. (Foto: AP) Tokio

Trotz blendender Vorgaben an der New Yorker Wall Street am Vortag, hat die Börse in Tokio den Mittwoch mit Zurückhaltung begonnen. Nikkei und Topix bewegten sich beim Start in den Tag kaum vom Fleck. Der Australische Dollar sank unterdessen auf seinen tiefsten Stand seit Juli.