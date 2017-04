 Börsen Asien : Atempause vor US-China-Gipfel

Asien Vor einem Börsenvideofenster in Tokio. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

TokioAnleger in Asien haben sich vor dem möglicherweise schwierigen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zurückgehalten. Börsianer befürchten Spannungen über Handelsfragen und den Umgang mit Nordkorea und flüchteten in als sichere Häfen geltende Anlagen wie Gold und die japanische Währung Yen. Die Stimmung am Markt sei eindeutig "Raus aus dem Risiko", schrieb Chris Weston, Marktstratege bei IG in Melbourne, in einem Kommentar.

In Tokio tendierte der Nikkei-Index am frühen Nachmittag 0,4 Prozent im Minus bei 18906 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,4 Prozent auf 1510 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte fast unverändert. An den Börsen in China, Hongkong, Taiwan und Indien wurde wegen Feiertagen allerdings auch nicht gehandelt.

Der Dollar fiel zum Yen um 0,2 Prozent auf 110,64 Yen. Der Euro blieb fast unverändert bei 1,0666 Dollar stehen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0685 und zum Dollar mit 1,0018. Der Preis für eine Feinunze Gold kletterte 0,3 Prozent auf 1256 Dollar.

An der Börse in Tokio standen erneut die Aktien des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba im Mittelpunkt. Die Titel brachen rund neun Prozent ein, nachdem sie schon am Vortag 5,5 Prozent gefallen waren. Insidern zufolge will der Konzern am Dienstag bei einem Treffen erneut Banken als Sicherheit für Kredite Aktien der demnächst abgespaltenen Halbleitersparte anbieten. Auch Aktien von Einzelhändlern wie Isetan Mitsukoshi und J.Front Retailing verbuchten Verluste, nachdem die Frühjahrsmode im März wegen des ungewöhnlich kalten Wetters in den Ladenregalen liegen blieb.