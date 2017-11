Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse Tokio Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP)

TokioDer Aktienmarkt in Japan hat am Donnerstag zugelegt. Händler sprachen von Schnäppchenjägern, die nach sechs Tagen mit fallenden Kursen sich wieder mit Aktien eindeckten. Der Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 22.210 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix lag 0,6 Prozent im Plus bei 1754 Zählern.

Vor allem die Anteilsscheine des Telekomkonzerns Softbank waren gefragt, sie stiegen 1,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will der Konzern 25 Milliarden Dollar in Saudi Arabien investieren. Die Papiere des Kosmetikherstellers Shiseido kletterten 2,3 Prozent nachdem Goldman Sachs sie hochstufte.

Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans zog 0,5 Prozent an.

Am Devisenmarkt gab der Euro leicht auf 1,1781 nach. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung noch auf 1,1860 Dollar angezogen. Der Dollar lag zur japanischen Währung 112,95 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 1,1650 zum Euro und 0,9888 zum Dollar bewertet.