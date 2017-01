 Börsen Asien: Dünner Handel, stabile Kurse

Börse in Tokio Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AFP)

TokioDie Börsen in Fernost haben sich zum Wochenschluss stabil gezeigt. Der Handel war dünn, da die Börsen in China, Südkorea, Taiwan und Vietnam wegen des dortigen Neujahrsfestes geschlossen blieben. Die meisten Impulse zogen die Anleger aus den Vorgaben der Wall Street. So ging in Japan der Leitindex Nikkei mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 19.467 Punkten aus dem Handel. In New York hatte am Donnerstag der Dow Jones dank überzeugender Firmenergebnisse etwas höher geschlossen und sich damit über der Marke von 20.000 Punkten gehalten. Der MSCI-Index für Aktien der Region Asien-Pazifik ohne Japan tendierte wenig verändert.

An den Devisenmärkten legte der Dollar zur japanischen Währung merklich zu auf 115,05 Yen. US-Präsident Donald Trump habe inzwischen einige Erlasse unterzeichnet und zeige somit Kontinuität zum Wahlkampf, sagte Analyst Minori Uchida von der Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. „Deshalb gehen die Märkte auch davon aus, dass er sein Konjunkturprogramm umsetzt.“

Der Euro gab leicht auf 1,0667 Dollar nach. Gold war nicht mehr so gefragt. Die Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsboom ließ Anleger wieder risikofreudiger werden, weshalb sie sich von dem Edelmetall wieder trennten