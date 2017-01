Börsen Asien : Fernost-Handel startet mit Gewinnen ins neue Jahr

Datum: 03.01.2017 04:55 Uhr

Die Aktienmärkte in Fernost starten das neue Jahr in guter Stimmung. Dafür sorgen die guten Vorgaben aus Europa und Industriezahlen aus China. Die wichtigsten Indizes legen im frühen Handel am Dienstag zu.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? China Vor einer Anzeigetafel. (Foto: dpa) SingapurDie asiatischen Börsen sind mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgten am Dienstag positive Vorgaben aus Europa und besser als erwartete Industriedaten aus China. In der Volksrepublik tendierten der CSI 300 und der Shanghai Composite je 0,8 Prozent fester. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um knapp 0,4 Prozent. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der Euro notierte in Fernost 0,2 Prozent fester bei 1,0472 Dollar. Der Yen lag zur US-Währung bei 117,38 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0707 und zum Dollar mit 1,0208.