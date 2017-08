Börsen Asien : Fernost-Werte etwas fester

Datum: 22.08.2017 04:54 Uhr

Das Handelsvolumen ist dünn an den asiatischen Märkten ist am Dienstag, die Werte tendieren aber etwas fester. Der Yen verliert gegenüber dem Dollar und der Topix-Index steigt leicht an.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Tokio Passantin vor einer Anzeigetafel der Börse Tokio. (Foto: AP) TokioDie Turbulenzen der vergangenen Wochen haben den Handel auch an den asiatischen Märkten belastet. Am Dienstag tendieren die Werte im Vormittagshandel leicht fester. Der Yen verlier an Wert gegenüber dem Dollar. Der japanische Topix-Index steigt 0,1 Prozent an.