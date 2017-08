Börsen Asien : Gemischte Impulse zum Wochenstart

Datum: 21.08.2017 04:51 Uhr

Die Börsen in Asien finden zum Beginn in die neue Woche keine einheitliche Linie. Auch der Tumult im Weißen Haus trägt zur Unruhe bei. Dabei mehren sich in Japan die Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung.