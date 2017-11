Börsen Asien : Gewinnmitnahmen belasten japanischen Handel

Datum: 08.11.2017 04:48 Uhr

Nach den jüngsten Rekordständen geht es am Aktienmarkt in Japan wieder nach unten. Grund sind Gewinnmitnahmen. Im Vormittagshandel am Mittwoch verlieren die wichtigen Indizes Nikkei und Topix an Wert.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Tokio Passanten vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP) TokioGewinnmitnahmen belasten den Börsenhandel in Fernost. In Japan fällt der Nikkei-Index 0,3 Prozentpunkte auf 22.872,59. Der breiter gefasste Topix gibt 0,2 Prozentpunkte ab und landet auf 1.810,08.