 Börsen Asien: Indizes in Tokio geben nach

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: dpa)

TokioDie Börse in Tokio hat am Dienstag nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag 0,1 Prozent im Minus bei 19.617 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 1575 Zähler.

An der Wall Street hatten sich die Anleger in Erwartung der Zinsentscheidung am Montag zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent tiefer mit 20.881 Punkten aus dem New Yorker Handel. Der breiter gefasste S&P-500 notierte wenig verändert mit 2373 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,2 Prozent auf knapp 5876 Stellen.

Der Euro zeigte sich wenig verändert. Ein Euro wurde mit 1,0654 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 114,81 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0733 und zum Dollar mit 1,0071.