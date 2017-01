 Börsen Asien: Nervöser Handel vor dem Trump-Tag

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP)

TokioDie Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Handel stand ganz im Zeichen von US-Notenbankchefin Janet Yellen, die in einer Rede Zinserhöhungen in Aussicht stellte. Diese Perspektive lastete auf vielen Börsen in Asien. Da nach Yellens Äußerungen aber auch der Dollar stieg und sich der Yen damit verbilligte, waren in Tokio Exportwerte gefragt. Auch Finanztitel fanden Anklang.

Vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag herrschte unter den Börsianern aber auch Nervosität. Ungewissheit über die bisher von den Anlegern fest einkalkulierten Konjunkturimpulse durch Trump nahmen einige Investoren zum Anlass für Gewinnmitnahmen.

Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss 0,9 Prozent höher bei 19.072 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab dagegen 0,3 Prozent nach.

Bei den stark von Ausfuhren abhängigen Unternehmen in Japan griffen die Anleger beherzt zu wegen der für Exporte günstigen Yen-Schwäche: Toyota -Papiere verteuerten sich um 1,8 Prozent, Honda um 2,5 Prozent.

Die Aktien des Industriekonzerns Toshiba brachen dagegen um 16 Prozent ein. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass der Verlust im US-Atomgeschäft deutlich größer ausfallen könnte als bislang angenommen.

Einige Marktteilnehmer äußerten sich kurz vor Trumps Amtsübernahme wieder zuversichtlicher zu den Aussichten für die US-Konjunktur und hoffen darauf, dass Trump bei seiner Antrittsrede Details zu seinen Infrastrukturvorhaben und Steuererleichterungen nennt. "Die Rede des neuen Präsidenten könnte ein etwas optimistischeres Bild abgeben als die Reihe von chaotischen Mitteilungen, die in den vergangenen Wochen einige Leute nervös werden ließen", sagte Stefan Worrall, bei Credit Suisse zuständig für den japanischen Aktienmarkt. Ein Dollar notierte mit 114,68 Yen.