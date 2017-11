 Börsen Asien: Nikkei auf höchstem Stand seit 1992

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tokio Spieglungen in einer Anzeigetafel der Börse Tokio. (Foto: dpa)

TokioDer japanische Börsenleitindex ist auf den höchsten Stand seit fast 26 Jahren gestiegen. Der Nikkei der 225 führenden Werte notierte am Dienstag zwischenzeitlich bei 22.775,68 Punkten. Zuletzt hatte er dieses Niveau im Januar 1992 erreicht. Am frühen Nachmittag lag er bei 22.762 Zählern immer noch knapp ein Prozent höher als am Vortag. Experten verwiesen auf die starken Vorgaben der Wall Street und die Hoffnung auf gute Geschäftszahlen japanischer Unternehmen. Das habe Anleger risikofreudig gemacht.

Der breiter gefasste Topix legte 0,65 Prozent zu auf 1804 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tendierte 0,8 Prozent höher.

Der Dollar gab im fernöstlichen Devisenhandel nach seinem jüngsten Höhenflug leicht nach. Zum Euro verlor er leicht auf 1,1612 Dollar. Der Schweizer Franken notierte zum Dollar mit 0,9979 und zum Euro mit 1,1590.