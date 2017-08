 Börsen Asien: Nikkei bewegt sich vor Notenbankertreffen kaum

Tokio Passantin vor einer Anzeigetafel der Börse Tokio. (Foto: AP)

TokioAngesichts der geopolitischen Spannungen und dem bevorstehenden Notenbankertreffen in Jackson Hole haben sich Investoren auf dem japanischen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Der Nikkei legte um 0,1 Prozent auf 19.406 Punkte zu. Der breiter aufgestellte Topix stand bei 1597 Zählern, was ebenfalls einen Zuwachs von 0,1 Prozent entspricht. Aktienstratege Isao Kubo von Nissay Asset Management sagte, die Stimmung sei nervös. Ein Grund ist der Konflikt mit Nordkorea. Am Montag hatten der südliche Nachbar und die USA ihre Militärübungen begonnen.

Anleger hielten sich aber auch zurück, weil führende Notenbanker in dieser in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zusammenkommen. Dabei wird etwa Fed-Chefin Janet Yellen eine Rede halten. Für Freitag ist ein Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi vorgesehen. Insidern zufolge wird er dabei aber keine Kursänderung ankündigen.

An den Devisenmärkten konnte der Dollar zulegen. Im Vergleich zur japanischen Währung kostete er 109,26 Yen. Der Euro verbilligte sich auf 1,1803 Dollar.

