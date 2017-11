Börsen Asien : Nikkei erneut auf Rekordhoch

Datum: 02.11.2017 04:28 Uhr

Update: 02.11.2017, 04:59 Uhr

Die Rally an der Börse in Tokio geht weiter: Der Nikkei zieht zum Start in den Donnerstag auf ein 21-Jahres-Hoch. Auch der Topix legt zu. Zu den größten Gewinnern zählt Honda.