Börsen Asien : Nikkei leidet unter Nordkorea-Sorgen

Datum: 08.09.2017 06:52 Uhr

Am Samstag ist Feiertag in Nordkorea. Experten befürchten, dass die Führung in Pjöngjang diesen zu einem neuen Raketentest nutzen könnte. Das drückt in den Börsen in Asien auf die Stimmung.