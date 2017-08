Börsen Asien : Nikkei startet mit Plus

Datum: 07.08.2017 04:14 Uhr

Update: 07.08.2017, 04:50 Uhr

Ein positives Zeichen geben die Börsen in Asien zum Wochenbeginn: Nikkei und Topix gehen mit bester Laune in den Montag. Auch die Toyota-Aktie zog an.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Asien Vor einem Börsenvideofenster in Tokio. (Foto: AP) TokioDie Tokioter Börse ist mit einem Plus in die Woche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nahm um 0,6 Prozent auf 20.080 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index zog ebenfalls um 0,6 Prozent an und stieg damit auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Toyota legte um 2,3 Prozent zu. Die asiatischen Börsen waren damit den Vorgaben der Wall Street gefolgt, die am Freitag dank guter Jobdaten weiter aufwärts ging. Der Dow Jones war auf einen Höchststand gezogen.