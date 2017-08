 Börsen Asien: Stärkerer Yen belastet Tokioter Handel

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP)

TokioDie Börse in Tokio hat am Donnerstag wegen des starken Yen etwas nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,1 Prozent im Minus bei 19.701 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 1614 Zähler.

Die zunehmenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und der heimischen Wirtschaft hatten am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Auslöser war die Auflösung von zwei Beratergremien mit Konzernchefs durch Trump. In New York ging der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,1 Prozent höher bei rund 22.025 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 2468 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,2 Prozent auf 6345 Stellen.

Der Euro legte im fernöstlichen Devisenhandel zu. Ein Euro wurde mit 1,1788 Dollar bewertet. Der Dollar gab nach, nachdem aus der US-Notenbank Fed Besorgnis wegen der unerwünscht niedrigen Inflation laut geworden war. Ein Dollar wurde mit 109,73 Yen gehandelt. Den Protokollen der Juli-Sitzung zufolge mahnen einige Währungshüter zur Vorsicht auf dem Weg zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie wollen mit einer Anhebung warten, bis es verlässliche Hinweise gibt, dass sich die Teuerung auf das Ziel der Notenbank zubewegt. Viele Fed-Führungsmitglieder halten es für möglich, dass die Inflationsrate länger unter dem Zielwert von zwei Prozent verharren könnte als gedacht.