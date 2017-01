Börsen Asien : Stärkerer Yen drückt Stimmung in Japan

Datum: 30.01.2017 04:33 Uhr

Die Börse in Tokio ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die wichtigen Indizes Nikkei und Topix geben im Vormittagshandel am Montag nach. Der stärkere Yen macht Exportunternehmen zu schaffen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AFP) TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Montag Verluste verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,74 Prozent niedriger bei 19.322 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,7 Prozent auf 1538 Zähler nach. Aktien exportorientierter Unternehmen gaben angesichts eines etwas stärkeren Yen-Kurses nach. Nach den von US-Präsident Donald Trump angeordneten Einreiseverboten für Bürger einiger muslimischer Länder nutzten Anleger die japanische Währung als sicheren Hafen. Zugleich zeigten sie sich besorgt, dass die Maßnahmen auf einen protektionistischeren Kurs Trumps hindeuten könnten. Finanzwerte verloren nach etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-BIP-Daten. Händlern zufolge nahmen Investoren nach den Hochständen der vergangenen Woche auch Gewinne mit. Der Euro legte zum Dollar leicht zu. Er wurde mit 1,0732 Dollar 0,3 Prozent höher als am Freitag gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung 0,5 Prozent niedriger bei 114,39 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9964 Franken je Dollar und 1,0700 Franken je Euro gehandelt.