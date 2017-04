Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Japan Vor einem Börsenvideofenster in Tokio. (Foto: dpa)

FrankfurtDer US-Angriff auf einen syrischen Militär-Stützpunkt hat asiatische Anleger am Freitag in Unruhe versetzt. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans fiel daraufhin um 0,4 Prozent. Gleichzeitig suchten Investoren Zuflucht in „sicheren Häfen“ wie dem japanischen Yen und Gold.

Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz des syrischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung griffen die USA in den frühen Morgenstunden militärische Ziele in Syrien an. „Wie werden Iran und Russland darauf antworten?“, fragte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Die beiden Staaten seien schließlich Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und gehörten zu den weltweit größten Erdöl-Exporteuren. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 2,2 Prozent auf 56,08 Dollar je Barrel (159 Liter).

Parallel dazu gewann die „Antikrisen-Währung“ Gold 1,4 Prozent und war mit 1269,28 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise so teuer wie zuletzt vor fünf Monaten. Die ebenfalls als sicher geltende japanische Währung war ebenfalls gefragt. Der Dollar verbilligte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 110,14 Yen.

Einigen Börsianern zufolge hat der Angriff aber auch positive Aspekte. „Er zeigt, dass US-Präsident Donald Trump zu seinem Wort steht“, sagte Christoffer Moltke-Leth, Chef-Händler des Brokerhauses Saxo Capital Markets. Dies könne seine Popularitätswerte steigern. Anlagestratege Peter Kenney von der Beratungsfirma Global Markets Advisory wertete Trumps Aktion als Zeichen an seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping, mit dem er unter anderem über die provozierenden Raketentests Nordkoreas sprechen will. „Frieden durch Stärke ist die Botschaft.“

Manche Aktienmärkte überwanden ihre anfängliche Schwäche dank der Hoffnungen auf starke US-Arbeitsmarktdaten schnell. Die Markterwartung von 180.000 neu geschaffenen Jobs könnte sich als zu konservativ erweisen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Schließlich hätten die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP positiv überrascht.

Der Tokioter Leitindex Nikkei stieg um 0,4 Prozent auf 18.664,63 Punkte, nachdem er zunächst auf ein Vier-Monats-Tief von 18.517 Zählern gefallen war. Der breiter gefasste Topix gewann sogar 0,6 Prozent auf 1489,77 Stellen. Die Börse Shanghai arbeitete sich bis kurz vor Börsenschluss auf ein Viereinhalb-Monats-Hoch von 3293,14 Punkte vor.