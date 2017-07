Börsen Asien : Tokios Werte drehen ins Minus

Datum: 28.07.2017 04:18 Uhr

Update: 28.07.2017, 05:21 Uhr

Die Tokioter Börse ist mit einem Minus in den Freitag gestartet. Vor allem High-Tech-Werte konnten am japanischen Aktienmarkt nicht überzeugen. Auch eine schwächere US-Währung war Schuld an den Verlusten.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Nikkei Vor einem Börsenvideofenster in Tokio (Foto: AP) TokioDer japanische Aktienmarkt hat wegen einer Schwäche von High-Tech-Werten am Freitag nachgegeben. Der Nikkei-Index sank bis zum Mittag um 0,4 Prozent auf 19.994 Punkte, während der breiter aufgestellte Topix um 0,2 Prozent auf 1623 Stellen nachgab. Grund waren die Kursverluste an der US-Börse Nasdaq und die schwächere US-Währung. Ein Euro wurde mit 1,1687 Dollar bewertet. Im Vergleich zur japanischen Währung wurde der Greenback mit 111,02 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1343 und zum Dollar mit 0,9704.