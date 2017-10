Börsen Asien : Tokioter Börse Legt weiter zu

Datum: 26.10.2017 05:08 Uhr

Die Rally an der Tokioter Börse nimmt wieder an Fahrt auf: Nikkei und Topix legen zum Start in den Donnerstag erneut zu. Dabei waren die Vorgaben der Wall Street am Vortag eher gedämpft.