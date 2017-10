Börsen Asien : Tokioter Börse weiter auf Höhenflug

Datum: 25.10.2017 04:40 Uhr

Update: 25.10.2017, 05:17 Uhr

Die Rally an der Tokioter Börse geht beschwingt weiter - auch am Mittwoch ist die Euphorie ungebremst. Die New Yorker Wall Street hatte am Vortag bereits mit Rekordwerten geglänzt.