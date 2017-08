 Börsen Asien: Trump und Barcelona-Anschlag drücken Stimmung in Tokio

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse Tokio. (Foto: AP)

TokioAn der Wall Street in New York wachsen die Zweifel daran, ob US-Präsident Trump seine Versprechen für die Wirtschaft durchsetzen kann. Wichtige Wirtschaftsführer wandten sich nach umstrittenen Äußerungen zu Demonstrationen von Rechtsradikalen vom Präsidenten ab. Das lässt die Investoren in Fernost nicht kalt. Aber auch der Anschlag im spanischen Barcelona verunsichert die Anleger. Im Vormittagshandel an der Börse in Tokio fällt der Nikkei-Index um ein Prozent auf 19.501,53. Der breiter gefasste Topix verliert ebenfalls einen Prozent auf 1.598,23.